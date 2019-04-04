Под Харьковом боевой самолет превратили в памятник (фото)

Территорию вокруг МиГа планируется облагородить, оформить самолет световой иллюминацией, вокруг разбить клумбы.

В Коломаке Харьковской области из боевого самолета сделали памятник.

Читайте такжеНа Черниговщине за деньги от продажи памятника Ленину купят медоборудование

Об этом сообщил "Слободской край". В частности, реактивный истребитель МиГ-21, который выполнил более 1000 боевых полетов, установили в центральном парке Коломака еще 20 лет назад, но поставить его на постамент удалось только недавно.

"За годы простоя самолет разворовали настолько, что скоро там бы уже ничего не осталось. Он остался без многих комплектующих деталей. К тому же планировалось передать истребитель мемориальному комплексу "Высота маршала И. С. Конева". Посоветовавшись с депутатами, мы решили, что самолет должен остаться в Коломаке - как память", - рассказал коломакский поселковый председатель Владимир Гуртовой.

Вес самолета - около 5 тонн, высота – 13 метров.

"Наш МиГ-21 - самый большой, самый тяжелый, самый мощный самолет-памятник на территории Харьковской области", - сказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства поселкового совета Дмитрий Буяло.

Поднятие самолета на постамент приурочили к 30-летию вывода войск из Афганистана, а памятный знак по случаю этого события и в память воинов-интернационалистов Коломака открыли 28 марта. Поздравить громаду приехали заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун и директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской ОГА Алексей Максимов.

Теперь планируется облагородить территорию вокруг МиГа: оформить самолет световой иллюминацией, вокруг разбить клумбы, обновить парк.