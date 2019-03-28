В Одессе открыли шуточные памятники Трампу и Ким Чен Ыну (видео)

Бюсты сделаны из гипса и покрашены в «классический тоталитарный соцреалистический цвет».

Шуточные памятники президенту США Дональду Трампу и северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну открыли на Александровском проспекте Одессы.

Об этом сообщает «Думская».

Бюсты Трампа и Ким Чен Ына установили на гранитных тумбах возле гимназии №1.

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Как рассказал агентству автор памятников, художник Вадим «Bondero» Бондаренко, фигуры сделаны из гипса и покрашены в «классический тоталитарный соцреалистический цвет».

фото "Думская"

На Александровском они простояли два часа, после чего их отправили в Музей современного искусства на Леонтовича, откуда летом они поедут на выставку в Майами.

«Сначала была арт-инсталляция в виде нарисованного бюста Трампа, а когда мы увидели интерес людей, решили сделать настоящие бюсты Трампа и Ына. Они стоят друг напротив друга, что символизируют переговоры между этими лидерами», - рассказал художник.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отменил санкции в отношении КНДР, потому что ему нравится Ким Чен Ын.