Пенсионерка из Одессы победила в конкурсах красоты в Болгарии и США (видео)

Лозунг красавицы - жизнь после 50 только начинается.

Одесситка Светлана Гасс, в этом году исполнится 60, не только участвует в конкурсах красоты, но и выигрывает на престижных американских конкурсах.

Лозунг красавицы - жизнь после 50 только начинается. Пока ее соседки-одногодки сидят возле подъезда, она с внуком плавает в море и катается на велосипеде. В то, что ей уже больше, чем полвека, никто не верит, идет речь в сюжете ТСН.

Читайте такжеСбылась мечта: в сети появилось видео прыжка 71-летней пенсионерки с парашютом

"А ты вообще пенсионный получила? Я говорю, я? Мне даже смешно, что я пенсионерка", - смеется Светлана.

"Я веду правильный, активный образ жизни. Питание конечно. А главное - любить себя и мир!", - делится своими секретами красоты Гасс.

Кроме того, в свои 60 она активно участвует в конкурсах красоты. Ее дочь записала на конкурс красоты для пожилых женщин в Болгарии.

Сначала Гасс отказывалась, но в итоге согласилась: сделал фотосессию. В итоге с Болгарии привезла титул "Самая красивая бабушка".

С этого все и началось. На конкурсе красоты в Болгарии были представители из США, которые и пригласили Светлану Гасс в Атланту, участвовать в конкурсах не как бабушка, а как модель. И там она одержала победу.