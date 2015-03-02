Украинка, ставшая единственным свидетелем убийства Немцова, рассказала о 7-часовом допросе

Анна Дурицкая, находившаяся с Борисом Немцовым на Москворецком мосту в ночь убийства оппозиционного политика, сказала в эфире телеканала "Дождь", что ее допрашивали семь часов 27 февраля, но не помнит, где именно, передает BBC.

Она вспоминает, что в вечер убийства они с Немцовым встретились в кафе в ГУМе, после чего решили прогуляться до дома политика. Ничего подозрительного, по словам девушки, до момента убийства не происходило, пишет Дождь.

По словам Анны, в Бориса стреляли сзади. Она не видела лица убийцы. Девушка помнит только резко отъезжающий светлый автомобиль. Сразу после выстрелов она побежала к снегоуборочной машине, чтобы спросить номер телефона полиции.

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Анна Дурицкая также отметила, что сейчас находится в квартире у друзей в Москве. По словам девушки, к ней приставлена круглосуточная охрана. Ей не дают выехать в Украину. До сих пор продолжаются следственные действия.

«Я не давала никаких подписок, и я имею полное право покинуть территорию России. Я выполнила все следственные действия. Я не понимаю, что я еще могу сделать, и почему меня не могут отпустить», — сказала Анна.

Анна также не знает, что могло стать причиной убийства политика. Версию убийства из-за ревности к ней Дурицкая отрицает.