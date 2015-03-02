Мать подруги Немцова: Следователи пытаются связать убийство с Украиной

Украинскую модель Анну Дурицкую, которая была с Борисом Немцовым, когда его убили, и теперь является главным свидетелем в этом деле, российские следователи не отпускают домой и постоянно за ней следят, сообщает ТСН.

Это дает основания матери девушки считать, что ее дочь хотят сделать виновной в убийстве российского политика.

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"Час назад исчезла с ней связь, у нее забрали телефон. Я думаю, что они хотят сделать ее виновной, что они хотят ее подставить. Какой им смысл больше ее держать? Всем понятно, что она не имеет к этому отношения", - сказала в интервью ТСН Инна Дурицкая, мать украинской модели.

По ее словам, следователи звонили ей и пытались успокоить, что с дочерью все будет в порядке.

"Звонят мне следователи оттуда и говорят: "Вы не переживайте, она не является подозреваемой, она просто главный свидетель, мы не хотим ее отпускать, потому что она главный свидетель, но вы не волнуйтесь", - передает Дурицкая разговор с российскими правоохранителями.

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Инна Дурицкая считает, что российские следователи пытается связать убийство Немцова с Украиной, а ее дочь - самый простой для этого путь.

"Я так думаю, (дочь держат) это из-за того, что (убийство) надо было связать с Украиной. Я чего-то уверена, что надо было это связать с Украиной, а это единственный и самый простой путь", - говорит она.

Инна Дурицкая опасается, что ее дочь хотят сделать "второй Савченко", поэтому она просит помощи у президента и МИД Украины.