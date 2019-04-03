Дарницкий суд уже год не может приступить к рассмотрению обвинительного акта по делу Крысина

Адвокат заявил отвод судье Ольге Просаловой.

Дарницкий районный суд города Киева уже год не может приступить к рассмотрению обвинительного акта по делу по обвинению Юрия Крысина в противодействии участникам Евромайдана и пытках.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в начале судебного заседания один из адвокатов Крысина Валентин Рыбин заявил отвод судье Ольге Просаловой на основании того, что в свое время она утверждала соглашение о признании вины подельника Крысина Сергея Чемеса.

Прокурор Юлия Малашич не согласилась с такой аргументацией и отметила, что приговор Чемесу, объявленный судьей Просаловой, не имеет никаких последствий для соучастников и дело Чемес было выделено в отдельное производство.

Малашич считает ходатайство Рыбина злоупотреблением правом на отвод. По ее мнению, суд должен оставить это ходатайство без рассмотрения.

Однако судья Просалова взяла это ходатайство к рассмотрению.

Следующее заседание по этому делу назначено на 15.00 11 апреля.

Таким образом, суд не может начать заслушивание обвинительного акта против Крысина уже более года - с 5 марта 2018 года.

Справка УНИАН. Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду о противодействии участникам Евромайдана и пытках. По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро «Бориспольская» и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек» и дача указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По другому делу - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. 13 июня 2018 года апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.

Крысин отбывает наказание по делу об убийстве Веремия в Торецкой исправительной колонии №2, куда его этапировали в начале октября 2018 года.

В Соломенском районном суде Киева рассматривается дело по обвинению Крысина в нападении на АЗС.