"Титушку" Крысина вернут в киевское СИЗО

Соответствующее решение приняла судья Соломенского райсуда Киева Елена Курова после тайного заседания в своем кабинете с участием прокурора, без присутствия адвокатов Крысина.

«Титушку» Юрия Крысина, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Веремия и в противодействии участникам Евромайдана и в истязании все же вернут в следственный изолятор Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила судья Соломенского райсуда Киева Елена Курова.

Она провела тайное заседание в своем кабинете, на которое позвала только прокурора, и в итоге удовлетворила ходатайство адвокатов Крысина о возвращении его в киевское СИЗО из колонии в Торецке.

При этом Курова объяснила проведение заседания не в зале суда, а в кабинете тем, что якобы на суд, кроме прокурора, никто не пришел, хотя это не соответствует действительности, поскольку журналисты ждали в коридоре возле ее кабинета начала заседания.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 ноября, ранее заседание Соломенского районного суда Киева, на котором должны были рассмотреть ходатайство о возвращении Крысина с места отбывания наказания в следственный изолятор, в связи с неявкой адвокатов перенесли на 21 декабря.

Адвокаты ходатайствовали о возвращении Крысина в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о нападении на АЗС, в рамках которого он обвиняется в хулиганстве.

Справка УНИАН. Сначала Крысина этапировали в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания по делу об убийстве журналиста Веремия. По этому делу его осудили по ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство.

В то же время в Дарницком райсуде Киева рассматривается дело против Крысина по эпизоду о противодействии Евромайдану и пытках. По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро «Бориспольская» и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек» и дача указаний о совершении противоправных действий в отношении Иваненко.