Студентки КПИ снялись в эротической фотосессии - соцсети разделились во мнениях (фото)

Девушки выступили в эротической фотосессии перед проведением конкурса «Мисс физмат КПИ 2019».

Студентки НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» оскандалились эротической фотосессией.

Соответствующие фотографии появились на Instagram студенческого совета физико-математического факультета.

По некоторым данным, девушки выступили в эротической фотосессии перед проведением конкурса «Мисс физмат КПИ 2019».

Пользователи соцсетей разошлись во мнениях насчет фотографий, но были и те, кто поддержал девушек.

- «Сомневаюсь, что физмат, но если да, то это тот редкий случай, когда Бог наградил и головой и попой»;

- «Умным девочкам за такие фотографии платят большую денежку, а за видео еще больше, а глупые девочки говорят "я не такая" и сами платят большую денежку человечку с большим чёрным фотоаппаратом»;

- «Господа и дамы-моралисты, в этот прекрасный весенний день обязательно расскажите как, кому и где нужно жить»;

- «Ну где-то так себе женщин-математиков и представляешь»;

- «А "мисс физмат КПИ" - это ученая степень или звание?»;

- «Наконец-то, первый информативный пост за несколько лет».

Однако большинство осудило действия студенток.

- «Две студентки возьмут ваши интегралы французским способом»;

- «А ну попрятали свои многочлены и руки на стол»;

- «В наше время математики выглядели немного иначе», - шутили пользователи соцсетей.