Студентки КПИ снялись в эротической фотосессии - соцсети разделились во мнениях (фото)
Студентки НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» оскандалились эротической фотосессией.
Соответствующие фотографии появились на Instagram студенческого совета физико-математического факультета.
По некоторым данным, девушки выступили в эротической фотосессии перед проведением конкурса «Мисс физмат КПИ 2019».
Пользователи соцсетей разошлись во мнениях насчет фотографий, но были и те, кто поддержал девушек.
- «Сомневаюсь, что физмат, но если да, то это тот редкий случай, когда Бог наградил и головой и попой»;
- «Умным девочкам за такие фотографии платят большую денежку, а за видео еще больше, а глупые девочки говорят "я не такая" и сами платят большую денежку человечку с большим чёрным фотоаппаратом»;
- «Господа и дамы-моралисты, в этот прекрасный весенний день обязательно расскажите как, кому и где нужно жить»;
- «Ну где-то так себе женщин-математиков и представляешь»;
- «А "мисс физмат КПИ" - это ученая степень или звание?»;
- «Наконец-то, первый информативный пост за несколько лет».
Однако большинство осудило действия студенток.
- «Две студентки возьмут ваши интегралы французским способом»;
- «А ну попрятали свои многочлены и руки на стол»;
- «В наше время математики выглядели немного иначе», - шутили пользователи соцсетей.