Украинку, ставшую единственным свидетелем убийства Немцова, могут отпустить домой в среду

Украинка Анна Дурицкая, которая была рядом с российским оппозиционным политиком Борисом Немцовым в момент его убийства, и является единственным свидетелем по делу, сейчас находится в Москве под круглосуточной охраной. С ней периодически работают следователи. Анна в тяжелом психологическом состоянии, но держится.

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень рассказал Илья Яшин, близкий друг и соратник Бориса Немцова.

Яшин первым сообщил о смерти оппозиционера в соцсетях. Он первым прибыл на место гибели, и даже успел пообщаться с Анной еще до того, как ее доставили в участок. Он также является одним из организаторов сегодняшнего траурного шествия в Москве.

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Яшин сообщил, что следователи пообещали отпустить Анну домой в Украину уже в эту среду. В то же время он отметил, что надеялся на быстрое расследование по этому делу, ведь вокруг места убийства есть немало видеокамер, которые могли прояснить ситуацию. Впрочем, видео до сих пор не обнародовали. Только одно и то издалека.