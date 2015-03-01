Марш памяти Бориса Немцова в Москве собрал более 50 тысяч участников (фото, видео)

В Москве завершился многотысячный митинг в память об убитом российском оппозиционере Борисе Немцове, передает ТСН.ua.

Всего на акции, которая длилась около четырех часов, собралось более 50 тысяч человек.

По ее завершению правоохранители выставили железную ограду возле места, где был убит оппозиционный политик. Именно сюда десятки тысяч людей приносили цветы и портреты с изображением Немцова.

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Траурное шествие прошло фактически без провокаций. Впрочем, на акции под возгласы "Позор" все же задержали около 15 человек, пишет "Дождь".

Задержали также и украинского народного депутата Алексея Гончаренко. У него забрали телефон и паспорт. Как сообщалось ранее, Гройсман назвал задержание нардепа Гончаренко в Москве нарушением всех международных норм.