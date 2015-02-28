Опубликована запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала убийство Немцова (видео)
21:30, 28 февраля 2015Мир
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На записи видно, как двое людей прогуливаются по мосту.
REUTERS
Телеканал "ТВЦ" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент убийства российского политика-оппозиционера Бориса Немцова.
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Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.
В Немцова выстрелили несколько раз в спину из автомобиля, проезжавшего мимо. От полученных ранений он скончался на месте.
Видео TVCenter
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