Опубликована запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала убийство Немцова (видео)

Телеканал "ТВЦ" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент убийства российского политика-оппозиционера Бориса Немцова.

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Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

В Немцова выстрелили несколько раз в спину из автомобиля, проезжавшего мимо. От полученных ранений он скончался на месте.