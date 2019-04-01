Туалет-студия на Крещатике и Родина-мать без головы: лучшие первоапрельские шутки журналистов и блогеров

Один из ресурсов рассказал историю про канадского волка по кличке "Акелла", который по ночам убегал из вольера на случку к "собакам женского пола", пока его волчица была занята воспитанием трех волчат.

Сегодня, 1 апреля, во всем мире отмечают День смеха, или День дурака. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых или же просто подшучивать над ними. В Украине шутить на 1 апреля любят не только офисные работники и школьники, но и журналисты и блогеры. УНИАН сделал подборку самых забавных первоапрельских шуток в этом году.

Станция метро "Героев УПА"

Группа «Клуб Коренного Киевлянина» на Facebook решила шокировать любителей «совка», сообщив, что Киевсовет сегодня принял решение о переименовании станции метро "Лыбидская" в метро "Героїв УПА", а метро "Арсенальную" в метро "Героїв Крут".

Декоммунизация Родины-мать

Разыграть читателей Facebook с темой о декоммунизации решил журналист и блогер Денис Безлюдько, сообщив, что Кабинет министров разрешил главе Института национальной памяти Владимиру Вятровичу сдать один из символов Киева, монумент «Родина-мать» на металлолом.

Парашюты только для первого класса

Кроме того, журналист поделился и другой шокирующей новостью. Якобы на трансокеанских перелетах МАУ будет выдавать пассажирам первого класса индивидуальные парашюты при регистрации. В то же время другие пассажиры смогут приобрести парашют непосредственно на борту самолета, в случае чего…

Волк-бабник из Киевщины

Ресурс «Телегид» рассказал историю про канадского волка по кличке Акелла, на которого якобы неоднократно жаловались жители Вышгородского района Киевской области.

«К нашему удивлению, А. Алинина (из частной охранной фирмы, - ред.) подтвердила, что черный канадский волк Акелла действительно покидал по ночам территорию вольера через сделанный им подкоп (подкоп ведет через весь асфальтовый паркинг зоопарка и проходит под дорогой Демидов-Литвиновка) и навещал дворы исключительно тех домов, где проживают домашние собаки женского пола. Утром он возвращался к себе в вольер. Было установлено, что зоопарковский волк не наносил ущерба людям или хозяйствам, а подыскивал себе пару среди дворовых собак и напрашивался на близкое знакомство. Мы предполагаем, это связано с тем, что волчица Ракша родила в прошлом году трех волчат и сейчас практически все время занята их воспитанием», - говорится в сообщении.

Алинина часами следившая за волком из засады, подтвердила, что волк действовал деликатно и в каждом случае добивался от сельских собак взаимности, то есть имело место добровольное согласие со стороны сельских собак.

Туалет-студия на Крещатике

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, во всех общественных местах в Украине появятся туалеты, сделанные по «голландской технологии», то есть - открытого типа.

Чиновник заверил, что такие туалеты очень удобны в пользовании, экономят место и не требуют бюрократии при установлении.

«Такой санузел именно сегодня установили на улице Крещатик. Это весьма существенно разгрузит в этом плане ближайшие сети питания, например, тот же Макдональдс. Во Львове также сегодня установили один такой санузел на Площади Рынок», - рассказал Парцхаладзе

Одесский «гренландский лев»

Директор Одесского зоологического парка Игорь Беляков по случаю Дня смеха разыграл граждан, заявив о поступлении в учреждение редкого животного - «гренландского льва».

Сохраняя серьезное выражение лица, директор заявляет, что в зоопарке находится редчайший вид животного – «гренландский лев».

«Мало кто знает, что всего год назад ученые открыли новый подвид льва – гренландский. В отличие от своих африканский сородичей, этот лев очень холодоустойчив. Он белый, потому что обитает в снегах, и он небольших размеров, потому что его основной добычей являются лемминги», - заявил Беляков.

Директор подчеркнул, что Одесский зоопарк первый в мире получил это «редчайшее животное».

Наркокролики

Новостные шутки на 1 апреля распространены не только в Украине. Так, сегодня, французская полиция разместила в Twitter объявления о найме на работу кроликов для создания бригад из поиска наркотических веществ.

В видеоролике, которым сопровождается объявление, работница полиции держит на руках черного кролика с повязкой с надписью "полиция" и рассказывает о намерении создать бригаду кроликов, которая наравне с собаками будет заниматься поиском наркотиков. В ответ владельцы кроликов начали направлять в адрес полиции "резюме" своих любимцев.

[LA POLICE ÉVOLUE] Des lapins intègrent la #police !

Qualités olfactives, auditives, agilité... Les lapins sont de précieux compagnons dans nos missions.#LaPoliceRecrute 👉 Votre lapin est motivé pour rejoindre l’une de nos brigades léporiphiles ? Envoyez-nous sa candidature ! pic.twitter.com/CmJyrQQR55 — Police nationale (@PoliceNationale) April 1, 2019

Киев - ресторан - Борисполь

Группа «Jägermeister» (немецкий крепкий ликёр, настоянный на травах) в социальной сети Facebook, порадовал киевлян тем, что именно с 1 апреля запускается пати-поезд Jägermeister сообщением Киев – Борисполь.

«Скоростной поезд отправляется с 56 платформы каждый день, в будни и выходные», - говорится в сообщении.

Дважды уставший мост

В распоряжение редакции dtp.kiev.ua якобы попал секретный эскиз проекта нового Шулявского моста в Киеве.

"Иск" против Бойко

Оригинально пошутил и исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, отметив, что Нафтогаз решил подать новый иск против Газпрома в Стокгольмский арбитраж за то, что кандидат в президенты Украины Юрий Бойко не прошёл во второй тур.

«Ведь Юрий Бойко вместе с Виктором Медведчуком съездил в Газпром и договорился о новом контракте, а теперь Бойко не станет президентом и, соответственно, нового контракта не будет. При этом поскольку Юрий Бойко договорился с Газпромом о цене выше, а не ниже рыночной, то мы будем требовать в арбитраже не чтобы Газпром нам заплатил, а чтобы мы доплатили Газпрому. Сумма иска превышает 10 миллиардов долларов, что характерно для сегодняшней даты», - написал он