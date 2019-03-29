Украино-белорусский клип о буллинге поборется с Beyonce на престижном берлинском фестивале (видео)

Клип был снят в рамках кампании #superparents.

Снятый в Киеве клип на песню “Хмарки” группы Shuma вошел в шорт-лист международного фестиваля музыкального видео Berlin Music Video Awards.

Об этом написала солистка коллектива Руся (Марина Шукюрова) на своей странице в Фейсбук.

“Поборемся с Бейонсе за приз Берлинского фестиваля. Клип на песню «Хмарки» (CLOUDS), снятый в Киеве нашими украинскими друзьями, вошел в шорт-лист международного фестиваля музыкального видео Berlin Music Video Awards”, – написала артистка.

Она напомнила, что клип был снят в рамках кампании #superparents.

«С этой работой началась кампания #superparents, посвященная в первую очередь семьям с детьми, которые подвергаются буллингу в школе из-за своей инаковости. В клипе показана реальная история Валерии Шендеры из Минска. Этого клипа бы не было без наших любимых TABASCO и Anna Buryachkova с The Martini Shot, Andrei Zavaleivalei и Дело Пи. Спасибо вам огромное!», – написала солистка Shuma.

Кроме работы “Хмарки” за победу на фестивале поспорит THE CARTERS (Beyoncé & JAY-Z) с клипом APESHIT, The Horrors с GHOST и другие. Победители фестиваля Berlin Music Video Awards будут объявлены 1 июня.

Как сообщалось ранее, короткометражный фильм о проблеме буллинга в школе, который рассказывает реальную историю жизни трансгендерной девушки Валерии Шендеры из Минска, был снят в Киеве в конце прошлого года.