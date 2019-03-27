Бизнес-событие People management 6

16:49, 27 марта 2019
Общество
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НК

Ваши сотрудники – это самый ценный актив, который у вас есть. Только совместные достижения результатов в команде могут привести ваш бизнес к устойчивому росту.

Вы собственник бизнеса, генеральный директор или руководитель направления? 

Неважно, потому что в действительности вы – people-менеджер. 

16 апреля в Ramada Event Hall состоится ежегодное бизнес-событие об эффективном лидерстве и взаимодействии с людьми PEOPLE MANAGEMENT 6 , на котором собственники и топ-менеджеры из различных отраслей бизнеса обмениваются опытом формирования результативных команд.  Это событие, на котором вы получите инструменты для раскрытия собственного управленческого потенциала, чтобы развивать и масштабировать ваш бизнес.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

  • Идеи, которые меняют реальность
  • Шокирующая правда о талантах
  • Сколько стоит репутация работодателя
  • Эволюция смыслов и целей
  • Факапы, которые вдохновляют

    11 спикеров амбассадоров развития и масштабирования бизнеса:

  • Максим Бахматов, управляющий партнер UNIT.city
  • Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпошта
  • Михаил Шелемба, генеральный директор Датагруп
  • Игорь Червак, генеральный директор Lantmannen AXA
  • Алена Жупикова, owner & GM KA Group
  • Соломия Говоруха, исполнительный директор Кредобанк
  • Анна Савельева, Sales Operetions Director Watsons Ukraine
  • Александр Соколовский, собственник ГК «Текстиль-Контакт»
  • Татьяна Пашкина, HR-эксперт rabota.ua
  • Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК
  • Space-speaker, украинский Илон Маск

    Еще одна из главных ценностей People Management 6 – ее участники, которые и определяют значимость и уровень бизнес-события.

Титаны people-менеджмента и 350 ценителей качественного контента собираются здесь!

Детальная программа и тайминг конференции на pm.kagroup.ua  

тел.:  +38 (044) 374-00-94

И уже по традиции действует акция 3+1. Каждый четвертый участник бесплатно!

Организатор: KA Group - провайдер бизнес-мероприятий премиум класса.

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