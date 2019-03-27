Бизнес-событие People management 6
Ваши сотрудники – это самый ценный актив, который у вас есть. Только совместные достижения результатов в команде могут привести ваш бизнес к устойчивому росту.
Вы собственник бизнеса, генеральный директор или руководитель направления?
Неважно, потому что в действительности вы – people-менеджер.
16 апреля в Ramada Event Hall состоится ежегодное бизнес-событие об эффективном лидерстве и взаимодействии с людьми PEOPLE MANAGEMENT 6 , на котором собственники и топ-менеджеры из различных отраслей бизнеса обмениваются опытом формирования результативных команд. Это событие, на котором вы получите инструменты для раскрытия собственного управленческого потенциала, чтобы развивать и масштабировать ваш бизнес.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
- Идеи, которые меняют реальность
- Шокирующая правда о талантах
- Сколько стоит репутация работодателя
- Эволюция смыслов и целей
- Факапы, которые вдохновляют
11 спикеров амбассадоров развития и масштабирования бизнеса:
- Максим Бахматов, управляющий партнер UNIT.city
- Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпошта
- Михаил Шелемба, генеральный директор Датагруп
- Игорь Червак, генеральный директор Lantmannen AXA
- Алена Жупикова, owner & GM KA Group
- Соломия Говоруха, исполнительный директор Кредобанк
- Анна Савельева, Sales Operetions Director Watsons Ukraine
- Александр Соколовский, собственник ГК «Текстиль-Контакт»
- Татьяна Пашкина, HR-эксперт rabota.ua
- Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК
- Space-speaker, украинский Илон Маск
Еще одна из главных ценностей People Management 6 – ее участники, которые и определяют значимость и уровень бизнес-события.
Титаны people-менеджмента и 350 ценителей качественного контента собираются здесь!
Детальная программа и тайминг конференции на pm.kagroup.ua
тел.: +38 (044) 374-00-94
И уже по традиции действует акция 3+1. Каждый четвертый участник бесплатно!
Организатор: KA Group - провайдер бизнес-мероприятий премиум класса.