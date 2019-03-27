Обыски в Крыму: российские силовики могут подкидывать "запрещенную" литературу – адвокат

Российские силовики не комментируют эту информацию. Как сообщалось ранее, они не пропускают независимых адвокатов на места проведения обысков.

В ходе обысков в домах крымских татар в аннексированном Крыму российские силовики могут подкидывать «запрещенную» литературу.

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Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов со ссылкой на очевидцев обысков. «Родственники Тофика (Абдулгазиева – КР) поделились информацией, что (российские силовики – КР) подкинули какую-то литературу. 100% они в этом уверены, потому что на месте, где ее нашли, вчера убирали и ничего там не было... Родственники уверены, что эти книги были подкинуты», – рассказал Курбединов, передают Крым. Реалии. Он уточнил, что его не пропустили на место обыска. Самого Тофика Абдулгазиева увезли в управление ФСБ России в Крыму.

Информацию Курбединова подтверждает общественное объединение «Крымская солидарность». По их данным, в ходе обыска у Ризы Изетова такжебыла подброшена «запрещенная» литература.

Российские силовики не комментируют эту информацию. Как сообщалось ранее, они не пропускают независимых адвокатов на места проведения обысков.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Крыму в результате обысков по подозрению в участии в запрещенной в России религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» задержали не менее 10 человек.