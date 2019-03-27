Оккупанты в Крыму устроили рекордные по своим масштабам обыски у крымских татар

На данный момент известно об обысках по 25 адресам.

В оккупированном Крыму проходят обыски в домах десятков крымских татар.

Об этом сообщает общественнее объединение "Крымская солидарность".

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По данным активистов, обыски проходят в Симферопольском районе в сёлах Строгоновка и Каменка, а также в Белогорском районе в с. Владимировка, в домах крымских татар: Рустема Шейхалиева, Сеитвели Сеитабдиева, Ремзи Бекирова, Руслана Сулейманова, Османа Арифмеметова, Эдема Яячикова, Азиза и Акима Бекировых, Сейрана Муртаза, Бекира Адылова Каменка, Рустема Шейхалиева, Сервера Газиева, Умера и Заремы Шабановых, Эрфана Османова, Абдульазиза Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Джемиля Гафарова, Рустема и Эльзары Яячиковых, Алима и Фархада Керимовых, Ризы Иззетова, Мустафы Абдуллаева, Яшара Муединова, Владлена Абдулкадырова, Фархада Базарова, Изета и Гузели Абдуллаевых.

По словам журналиста Антона Наумлюка, в пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся в рамках возбужденных уголовных дел по местам жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Как сообщили адвокаты Маммет Мамбетов, Эдем Семедляев и Эмиль Курбединов, которые прибыли на места обысков, их не пускают к своим подзащитным.