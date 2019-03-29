Католическая Пасха 2019: когда ее отмечают украинские католики
В Украине проживают более четырех миллионов прихожан католической церкви – это вторая (после Православия) по численности христианская конфессия в Украине. Церкви западного и восточного обряда чаще всего отмечают Пасху в разные дни.
УНИАН разобрался, когда украинские католики отмечают Пасху в 2019 году.
Пасха 2019 - католическая и православная
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Дата Пасхи является преходящей и ежегодно рассчитывается церковью заново.
Методика расчета даты Пасхи называется пасхалией. Общее правило пасхалии состоит в том, что праздник отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего не ранее дня весеннего равноденствия.
При этом, «полнолуние» и «равноденствие» рассматриваются церковью не как астрономические явления, а как даты, получаемые с помощью вычислений.
Христиане западного и восточного обрядов используют разные пасхалии, поэтому даты Пасхи у православных и у католиков совпадают лишь примерно в трети случаев.
Православные церкви, как правило, используют александрийские пасхалии, в то время как Католичество – григорианские. На сегодня из-за различий в дате церковных полнолуний разница между католической и православной Пасхой составляет, как правило, неделю.
В нынешнем году православная Пасха приходится на достаточно позднюю дату - 28 апреля.
По случаю Пасхи в апреле в Украине будет четыре выходных дня. К ним можно прибавить еще один выходной день на День труда – первое мая.
Когда католическая пасха в 2019 году
Какого числа католическая пасха в 2019 году – один из самых распространенных вопросов среди украинских верующих и всех, кто планирует свои весенние выходные.
Кроме того, от даты Пасхи 2019 зависит, когда будет отмечаться ряд прочих важнейших христианских праздников.
Католическая пасха 2019 в этом году будет отмечаться 21 апреля – украинские католики встретят ее на неделю раньше, чем православные. День католической Пасхи – 21 апреля, приходится на воскресенье.
Пасха 2019 - календарь
В сети доступны календари, которые позволяют наглядно выяснить, когда празднуется католическая и православная Пасха в 2019 году.