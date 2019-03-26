Выходные в апреле: сколько украинцы будут отдыхать на Пасху (календарь)

Апрель порадует украинцев длинными выходными - целых четыре дня подряд.

В Украине в апреле будет четыре выходных подряд по случаю Пасхи, которая в 2019 приходится на 28 апреля. Плюс еще один день отдыха мы получим 1 мая - в День труда.

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Календарь на апрель 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 20;

- выходные в апреле – 10 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30).

Пасха 2019: сколько дней будем отдыхать, пасхальные выходные

Благодаря Пасхе и Дню труда украинцы будут отдыхать целых пять дней подряд - с 27 апреля по 1 мая.

Длинные выходные в апреле-мае:

- 27 апреля – суббота, выходной;

- 28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;

- 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;

- 30 апреля – вторник – выходной (его украинцы отработают 11 мая, в субботу);

- 1 мая – День труда, выходной.