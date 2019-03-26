Выходные в апреле: сколько украинцы будут отдыхать на Пасху (календарь)
В Украине в апреле будет четыре выходных подряд по случаю Пасхи, которая в 2019 приходится на 28 апреля. Плюс еще один день отдыха мы получим 1 мая - в День труда.
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Календарь на апрель 2019:
- общее количество календарных дней - 30;
- рабочие дни - 20;
- выходные в апреле – 10 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30).
Пасха 2019: сколько дней будем отдыхать, пасхальные выходные
Благодаря Пасхе и Дню труда украинцы будут отдыхать целых пять дней подряд - с 27 апреля по 1 мая.
Длинные выходные в апреле-мае:
- 27 апреля – суббота, выходной;
- 28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;
- 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;
- 30 апреля – вторник – выходной (его украинцы отработают 11 мая, в субботу);
- 1 мая – День труда, выходной.