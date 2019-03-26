В Кривом Роге люди на колясках с молотками и кувалдами пробивали себе путь (видео)
12:11, 26 марта 2019Общество
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В Кривом Роге люди, которые передвигаются на колясках, кувалдами и молотками разбили бордюр.
Людям на колясках на помощь пришли прохожие \ УНИАН
В Кривом Роге люди убрали высокий бордюр, который были вынуждены преодолевать с риском для здоровья.
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За полчаса вручную сравняли его с проезжей частью, говорится в сюжете ТСН. На помощь пришли прохожие. Говорят: велосипедисты и родители с детьми в колясках также страдают от таких неудобств.
Позаботиться о маломобильных группах населения люди с инвалидностью просили коммунальщиков, которые недавно проводили здесь дорожные работы. И получили отказ, потому что чиновники не давали таких распоряжений.
"Бордюр не дороже уважения": люди на колясках с молотками и кувалдами пробивали себе путь
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