В Кривом Роге люди на колясках с молотками и кувалдами пробивали себе путь (видео)

В Кривом Роге люди, которые передвигаются на колясках, кувалдами и молотками разбили бордюр.

В Кривом Роге люди убрали высокий бордюр, который были вынуждены преодолевать с риском для здоровья.

Читайте такжеВР планирует приравнять людей в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

За полчаса вручную сравняли его с проезжей частью, говорится в сюжете ТСН. На помощь пришли прохожие. Говорят: велосипедисты и родители с детьми в колясках также страдают от таких неудобств.

Позаботиться о маломобильных группах населения люди с инвалидностью просили коммунальщиков, которые недавно проводили здесь дорожные работы. И получили отказ, потому что чиновники не давали таких распоряжений.