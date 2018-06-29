В Днепре открыли первый в Украине инклюзивный парк (фото)

Проект предназначен для адаптации и социализации «особых» детей в современном обществе.

В Днепре открылся уникальный инклюзивный парк. Его построили с учетом потребностей особых детей и продумали в нем каждую деталь – от покрытия до игрушек. На площадке малыши не чувствуют никаких барьеров и могут свободно кататься на качелях, передвигаться по лабиринтам, познавать мир с помощью сенсорных панелей. Такое новейшее пространство для детского отдыха – первое в Украине.

Об этом сообщает местное издание Mnenie.dp.ua.

Дети на инвалидных колясках теперь смогут безопасно развлекаться на игровой площадке. В новом инклюзивном парке для этого установлены специальные качели. Было решено расширить возможности для детей с особыми потребностями, которым сложно играть на обычных дворовых площадках. Специально оснащенный инклюзивный парк для детей с особыми потребностями открыли в сквере Героев. Проект предназначен для адаптации и социализации «особых» детей в современном обществе.

Несмотря на то, что проект создали для детей с особыми потребностями, одно из важных преимуществ необычного парка – вопрос социализации, ведь играть здесь смогут и обычные малыши.

Отмечается, что ранее не только в городе, но и в Украине, до сих пор не было ни одной специально оборудованной площадки для детей с ограниченными возможностями.

В парке множество эмоций вызывает усадьба «Ранчо». Внутри яркого домика – сенсорные панели. Нажав на кнопку, получаешь задания на английском и выполняешь аудиокоманду. Такие интерактивные игрушки – для развития мышления, внимания и логики.

Есть где разгуляться в «Оранжевом тоннеле». Для путешествий – целых 25 метров. Игрушки здесь смонтированы на удобной высоте, реагируют на прикосновение и говорят на украинском языке.

Проверить себя может малыш и в зеленом лабиринте. Головоломка не обычная, а из кустов спиреи. Дорожки такой ширины, что без труда может проехать тележка.

Читайте такжеВ Киеве откроют «Парк коррупции» с гигантским золотым батоном

Далее на пути – экологическая площадка, где преобладают игровые элементы из дерева. Здесь для детского досуга – качели-гнездо, разноуровневая песочница, музыкальные инструменты.

Самые заветные желания разрешено рисовать на площадке мечтаний. Зеленый свет и поисковым роботам: нужно найти 15 непоседливых зайчат, узнать их имена и написать на доске.

Кроме того, в парке можно покачаться с друзьями или родителями на качелях равных возможностей, прокатиться на карусели, сыграть в необычный баскетбол. Для семейного отдыха – столы со скамейками. За ними комфортно даже тем, кто в инвалидной коляске.

Проект разработал днепровский архитектор Сергей Дербин. По его словам, парк полностью безопасен для игр и развлечений. Под ногами – покрытие из цветной крошки. Экологически чистая поверхность не скользит, упругая и мягкая, чтобы не травмироваться при внезапном падении. Тем, у кого слабое зрение, самостоятельно сориентироваться помогает тактильная плитка. Благодаря ей – маршрут удобен и неопасен.

К инклюзивному парку ведут три входа. У каждого – карта, которая рассказывает, где и что расположено. Также вблизи каждой игровой локации – информационные таблички. Кроме правил поведения на площадке, на них можно найти познавательные интересности о городе Днепр, вспомнить азбуку. Благодаря шрифту Брайля их в состоянии прочитать и дети с недостатками зрения.