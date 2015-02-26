В пятницу в Украину придет настоящая весна – температура местами поднимется до +17
В пятницу, 27 февраля, температура воздуха в Украине останется высокой, днем она составит 2-9 тепла, в южной части потеплеет до 10-15, а местами даже до 17 градусов тепла.
В то же время, ночью ожидается 0-6 тепла. Атмосферный фронт обусловит дожди на севере, западе и местами в центре Украины, на остальной территории существенные осадки маловероятны. Местами ожидаются туманы, сообщает «Оpogode».
В западной части ночью пройдут дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-8 тепла, на Закарпатье до 10-14 градусов тепла.
В северных областях ожидается дождь. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7 градусов тепла.
В центральной части дождливая погода возможна только в Винницкой области. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 3-9 градусов тепла.
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В восточных областях будет преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 2-7 тепла.
В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 3-9 градусов, местами 10-17 тепла.
В Киеве пройдет дождь. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днем 3-6 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.