В пятницу в Украину придет настоящая весна – температура местами поднимется до +17

В то же время, ночью ожидается 0-6 тепла. Атмосферный фронт обусловит дожди на севере, западе и местами в центре Украины, на остальной территории существенные осадки маловероятны. Местами ожидаются туманы, сообщает «Оpogode».

В западной части ночью пройдут дожди, днем ​​преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​2-8 тепла, на Закарпатье до 10-14 градусов тепла.

В северных областях ожидается дождь. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​2-7 градусов тепла.

В центральной части дождливая погода возможна только в Винницкой области. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​3-9 градусов тепла.

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В восточных областях будет преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​2-7 тепла.

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​3-9 градусов, местами 10-17 тепла.

В Киеве пройдет дождь. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днем ​​3-6 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.