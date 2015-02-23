Последняя неделя зимы принесет в Украину весеннее потепление до +15

Лишь на востоке будет холоднее, около 0-4 градусов мороза. В течение недели температура воздуха будет колебаться в пределах 2-8 градусов тепла. Во второй половине недели потеплеет еще на несколько градусов и на юге Украины возможно даже 12-15 градусов выше нуля. Об этом сообщает «Оpogode».

Осадки в виде дождя пройдут преимущественно в западной части, также 23 февраля они возможны еще и на севере. А в конце недели атмосферные фронты увеличат влажность в большинстве областей. Меньше всего осадков ожидается на востоке Украины.

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Местами могут возникать туманы и дымки, а в Карпатах вследствие теплой погоды возможна угроза снежных лавин.

В Киеве в течение недели погода ожидается теплой, температура воздуха составит 3-7 градусов выше нуля. Периодические осадки возможны 23 февраля и в конце недели. В столице местами будут наблюдаться туманы.