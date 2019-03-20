Китайский художник представит украинские пейзажи на выставке в Харькове

С 21 марта по 6 апреля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет выставка живописи Чжу Цзяньсюня под названием «Цветное прикосновение».

В экспозиции будут представлены пейзажи и натюрморты, написанные художником Чжу Цзяньсюнем в разных уголках Украины.

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Стиль автора значительно отличается от традиционной китайской живописи, отмечают организаторы выставки. Поскольку художник учился в Харьковской государственной академии дизайна и искусств, его творчество близко к харьковской школе живописи, которая несет в себе черты импрессионизма. Но большое внимание к окружающему миру и передача в произведениях состояния «здесь и сейчас», характерные как для китайской живописи, так и для импрессионизма, и есть в творчестве автора своеобразным соединительным мостиком между Востоком и Западом.

Каждая из работ Чжу передает особое настроение. Она наполнена искренним восприятием мира и желанием жить в гармонии с ним. В работах художника природа, что нас окружает, предстает во всей ее красе, изменчивости и разнообразии. А художественные приемы и отображения собственных впечатлений позволяют еще глубже подчеркнуть эти качества.

Торжественное открытие выставки живописи Чжу Цзяньсюня «Цветное прикосновение» состоится 21 марта в 17:00. А 4 апреля в 17:00 состоится творческая встреча с автором выставки живописи «Цветное прикосновение» Чжу Цзяньсюнем и преподавателем автора, председателем Харьковской организации Национального союза художников Украины В. Ковтуном.

Справка. Чжу Цзяньсюнь родился в июле 1993 года в Шэньяне в китайской провинции Ляонин. С живописью Чжу познакомил дедушка, и под его воздействием маленький художник попал на бюджетное место в государственную школу Сюй Бейхонг в Шэньяне. Позже он переехал в Украину в Харьков, где поступил на кафедру станковой живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств, которую окончил в 2018 году.