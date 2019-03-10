Во Львове открыли уличную выставку портретов молодого Шевченко (фото)

15 портретов, из которых 4 — автопортреты, рассказывают о яркой и интересной жизни Шевченко, его истории успеха и борьбы.

Во Львове, в 205-ю годовщину со Дня рождения украинского гения Тараса Шевченко, перед входом в городскую Ратушу (пл. Рынок, 1) открыли выставку «молодой Шевченко».

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Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, 15 портретов, из которых 4 — автопортреты, рассказывают о яркой и интересной жизни Шевченко, его истории успеха и борьбы.

«Все знают, что долгое время тоталитарная система пыталась показывать Шевченко даже через школы и университеты совсем другим, чем он был на самом деле — ярким, вдохновенным. Конечно, у него были разные периоды и творчество каждого из них отличается сквозь призму тех обстоятельств, которые он переживал. Сегодня мы захотели показать такого Шевченко, который вдохновляет, который был очень многогранен, он и рисовал, и творил хорошие произведения», — рассказал заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Материалы для выставки предоставили: Институт литературы имени Т. Г. Шевченко Национальной академии наук Украины, Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины. Выставка продлится в течение двух недель.

Напомним, во Львове более 400 бандуристов установили рекорд Украины по одновременному исполнению «Заповита».