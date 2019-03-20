Российский омбудсмен Москалькова прилетела в Киев

Москалькова прибыла в Киев около полуночи.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прилетела в Киев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили собственные источники в аэропорту «Киев».

Собеседник отметил, что Москалькова прибыла в Киев около полуночи.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вчера заявила, что посетит Киев для участия в судебном заседании по делу подозреваемого в государственной измене руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

"Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского", - сообщила Москалькова.

Она заявила, что обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в защиту прав Вышинского, который, по ее данным, "содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева".

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Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Он арестован по решению Херсонского городского суда.

10 января 2019 года Вышинскому и его защитникам сообщили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве, им предоставлен доступ к материалам дела. С тех пор подозреваемый знакомится с материалами досудебного расследования.

8 февраля Херсонский городской суд продлил до 8 апреля срок содержания Вышинского под стражей.

Прокуратура направила обвинительный акт в отношении Вышинского для рассмотрения по существу в Подольский районный суд Киева.