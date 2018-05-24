В центре Киева вандалы порезали баннеры к финалу Лиги чемпионов (фото)

Сегодня на Крещатике открыли городок "Фестиваль чемпионов", который будет проходить 24-27 мая.

В центре Киева вандалы испортили баннеры, посвященные финалу Лиги чемпионов.

Об этом сообщает "Типичный Киев" в Facebook.

"В центре Киева вандалы порезали баннеры финала Лиги чемпионов. Чем руководствуются эти люди?" - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи возмутились таким поступком.

"Ну скорее всего останется безнаказанным. Логично же, если людей не наказывать за плохие поступки, то они будут думать, что это норм и так можно делать", - написал один из пользователей.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, на Крещатике открыли городок "Фестиваль чемпионов", который будет проходить 24-27 мая.

Доступ на территорию «Фестиваля чемпионов» бесплатный.

В финале Лиги чемпионов среди женщин, который состоится 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК «Вольсбург» (Германия) и ФК «Лион» (Франция).

25 мая состоится Ultimate Champions Tournament (Турнир чемпионов). На поле выйдут звезды Лиги чемпионов предыдущих лет: Давор Шукер, Педраг Миятович, Стив Макманаман, Робби Фаулер, Андрей Шевченко, Кларенс Зеедорф, Деку и Генрик Ларссон.

Финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» (Испания) и ФК «Ливерпуль» (Великобритания). Публичная трансляция будет организована на Контрактовой площади.