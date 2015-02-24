Святошинский райсуд рассмотрит уголовное дело по обвинению экс-беркутовцев в расстреле Майдана

Святошинский райсуд Киева рассмотрит по существу уголовное производство по обвинению в массовом расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года двух бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут» Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия Апелляционного суда Киева.

Таким образом, после передачи материалов в производство суд должен определить дату предварительного рассмотрения дела.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Аброськина и Зинченко, обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, и передали дело в Печерский райсуд Киева.

23 января этого года суд продлил Зинченко и Аброськину срок содержания под стражей до 23 марта.

16 февраля коллегия судей Печерского районного суда Киева в составе судей Сергея Карабаня, Сергея Вовка и Олеси Батрин приняла решение о самоотводе судей Вовка и Батрин от рассмотрения дела Зинченко и Аброськина, а также о передаче дела в Апелляционный суд Киева для определения им подсудности данного дела. Как отмечалось, коллегия удовлетворила самоотвод Вовка и Батрин в связи с тем, что они участвовали в досудебном следствии по делу как следственные судьи.