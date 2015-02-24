В Харькове проводят вече в память о погибших во время теракта

Как передает корреспондент УНИАН, поминальное мероприятие проходит на площадке перед памятником Тарасу Шевченко на улице Сумской. Участники вече держат зажженные свечи и лампадки.

На постаменте памятника стоят четверо активистов с портретами погибших. У подножия также возложены живые цветы в их память.

Перед участниками вече выступили мусульманский имам, а также православный священник, который прочитал молитву.

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Охрану общественного порядка осуществляют несколько десятков работников милиции.

Специалисты взрывотехнической службы и кинологи перед началом мероприятия обследовали прилегающую территорию.

Патрульные в парке Шевченко и возле монумента проверяют содержимое рюкзаков и сумок у прохожих.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли 2 человека - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Кроме того, в больнице 23 и 24 февраля от полученных ранений скончались 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 УК (террористический акт, приведший к гибели людей). Продолжается следствие.

24 февраля президент Украины Петр Порошенко наградил Толмачева орденом «За мужество» II степени посмертно.