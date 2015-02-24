Число жертв теракта в Харькове возросло до четырех человек – в больнице скончался 18-летний студент
Во вторник, 24 февраля, в пять утра, в больнице, от травм, полученных в результате теракта, скончался 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на Facebook.
"Он стал четвертым ни в чем не повинным Харьковчанином, погибшим от рук террористической организации Харьковские партизаны-террористы", - написал Геращенко.
По словам советника министра, в настоящее время в больницах Харькова остается еще 9 пострадавших.
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Как сообщал УНИАН, 22 февраля возле харьковского Дворца спорта произошел взрыв, в результате которого на месте погибли двое участников патриотического марша - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Еще около 10 пострадавших были госпитализированы.
В больнице 15-летний пострадавший парень в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы впал в кому, а потом также скончался. По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).