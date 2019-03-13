Украинские консулы получили разрешение на посещение военнопленных моряков в Москве

Осуществить визит дипломаты смогут 13-15 марта.

Украинские консулы получили разрешение 13,14 и 15 марта посетить военнопленных моряков в московском СИЗО "Лефортово".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на брифинге в Киеве.

Зеленко выразила надежду, что в течение этих дней консул сможет встретиться с каждым военнопленным.

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"Впрочем, по состоянию на 13 марта украинская сторона до сих пор не имеет никакой официальной информации и никаких медицинских документов о реальном состоянии здоровья украинских военнопленных моряков", - подчеркнула Зеленко.

Она уточнила, что украинская сторона имеет только "общую информацию, которая, к величайшему сожалению, не дает объективной картины о том, каково их состояние и в какой помощи они нуждаются, в каких медицинских лекарствах и вмешательствах, в том числе оперативных".

"Поэтому мы в очередной раз призываем российскую сторону вместо того, чтобы назначать с психологами психиатрические экспертизы, предоставить необходимые данные о состоянии здоровья украинских военнопленных моряков", - подчеркнула Зеленко.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных был арестован так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.