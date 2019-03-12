Посольство США призывает Россию немедленно освободить украинских моряков, а не проводить психиатрические экспертизы

В США обеспокоены отношением России к пленных украинцев.

Посольство США в Украине призывает Россию немедленно освободить захваченных в плен украинских моряков, а не проводить психиатрические экспертизы.

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Об этом посольство сообщает в Twitter. "Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, что нарушает их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных. Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, адвокат Николай Полозов заявил, что следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу 11 военнопленным морякам: Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру, Сергею Попову, Василию Сороке, Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Варимезу, Сергей Чулыбе, Сергей Цибизову, Роману Мокряку и Юрию Безъязычному.