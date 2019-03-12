В Одессе полгорода отключат от водоснабжения и света из-за аварии

Сегодня в 23.00 отключат от водоснабжения два из четырех районов города - Киевский и Малиновский, а также часть Овидиопольского района.

В Одессе из-за аварии в электросетях отключат от водоснабжения и электричества почти полгорода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Инфоксводоканал», сегодня в 23.00 отключат от водоснабжения два из четырех районов города – Киевский и Малиновский, а также часть Овидиопольского района Одесской области.

Читайте такжеВ Одесской области ураган сорвал крышу с детского сада (видео)

В связи с проведением Южным РЭС аварийно-восстановительных работ на подстанции будет обесточена водонасосная станция «Южная». «По этой причине с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта будет прекращена подача воды жителям Киевского и Малиновского районов города, а также снижено давление воды в Приморском районе», - сообщили в компании.

Кроме того, будет отсутствовать водоснабжение в части Овидиопольского района – жилых массивах «Черноморка», «Дружный» и «Радужный», пгт «Таирова», поселки Мизикевича, Ульяновка, Червоный Хутор и Совиньон - 1,2,3.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, в Одессе из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи без электричества остались несколько микрорайонов.

В частности, утром произошла авария в Киевском районе города - на площади Независимости оборвался провод 110 кВ.

В компании «Одессаоблэнерго» сообщили, что для ремонта этой ночью энергетикам придется отключить всех абонентов, которые замыкаются на ЮЗС (юго-западную подстанцию) облэнерго.