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В Одессе полгорода отключат от водоснабжения и света из-за аварии

21:58, 12 марта 2019
Общество
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Планируется обесточить водонасосную станцию «Южная» / фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Инфоксводоканал», сегодня в 23.00 отключат от водоснабжения два из четырех районов города – Киевский и Малиновский, а также часть Овидиопольского района Одесской области.

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В связи с проведением Южным РЭС аварийно-восстановительных работ на подстанции будет обесточена водонасосная станция «Южная». «По этой причине с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта будет прекращена подача воды жителям Киевского и Малиновского районов города, а также снижено давление воды в Приморском районе», - сообщили в компании.

Кроме того, будет отсутствовать водоснабжение в части Овидиопольского района – жилых массивах «Черноморка», «Дружный» и «Радужный», пгт «Таирова», поселки Мизикевича, Ульяновка, Червоный Хутор и Совиньон - 1,2,3.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, в Одессе из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи без электричества остались несколько микрорайонов.

В частности, утром произошла авария в Киевском районе города - на площади Независимости оборвался провод 110 кВ.

В компании «Одессаоблэнерго» сообщили, что для ремонта этой ночью энергетикам придется отключить всех абонентов, которые замыкаются на ЮЗС (юго-западную подстанцию) облэнерго.

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Теги: #Одесса#водоснабжение#обесточивание