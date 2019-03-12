Укрепляла гнездо кабелем: ворона оставила без электричества часть Одессы

Улица на Таирова осталась до вечера без света.

Часть улиц на Черемушках и Таирова в Одессе оказались обесточены сегодня утром из-за аварии, в которой энергетики винят ворону, повредившую провода.

Об этом сообщает местное издание «Думская».

Одесситы в соцсетях делятся, что исчезновению света предшествовал громкий звук, напоминающий взрыв. В «Одессаоблэнерго» сообщают о том, что авария, оставившая без света практически весь проспект Академика Глушко, произошла в 9:25.

По данным сотрудников Южного РЭС, причиной стало замыкание, случившееся из-за попадания на линию электропередач неизвестного кабеля. Его туда якобы принесла ворона, чтобы укрепить свое гнездо.

На месте инцидента лежат поврежденные детали от конструкции ЛЭП. Недалеко от линии действительно есть гнездо. Место огорожено пленкой, работают ремонтники.

Отметим, без света также сидят жители улиц Ицхака Рабина, Минской и Бабаджаняна – здесь также произошла авария, но с происками вороны она не связана.

Согласно данным «Одессаоблэнерго», Таирова планировали подключить до 16:00, а Черемушки – до 17:00.

КУ «СМЭП» тем временем сообщает, что на время ремонтных работ на перекрестках Космонавта Комарова/ Инглези, Люстдорфская дорога/ Дмитрия Донского и Адмиральский проспект/ Краснова отключены светофоры.

Как сообщал УНИАН, вследствие осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях.