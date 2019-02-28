В МИД рассказали о состоянии пленных моряков

Украинцы не высказывали консулам жалоб на применение физического давления российской стороной.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что состояние здоровья захваченных Россией возле Керченского пролива в плен украинских моряков удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в МИД есть наработки по графику следующих посещений украинских военнопленных в СИЗО в Москве, но вопрос о конкретных датах зависит от договоренностей и получения разрешений украинским консулами от российской стороны. "Конкретно даты еще не назначены, но удалось - сначала раненых наших трех моряков, а затем остальных моряков", - сказал Погорельцев.

1 и 4 февраля состоялось посещение трех раненых моряков - Василия Сороки, Андрея Эйдера и Андрея Артеменко. 14, 16, 17 января и 7, 8, 11 февраля - посещение всех моряков.

"Состояние здоровья моряков удовлетворительное. Для решения вопросов мы используем все возможные варианты для того, чтобы их чаще посещать, для того, чтобы предоставить им максимально больше возможности общаться с родными, медицинское обследование", - сказал Погорельцев.

"Жалоб на условия содержания и применения к ним недозволенных каких-либо средств они не высказывали, на применение физического давления - не высказывали", - заверил дипломат.

По словам Погорельцева, украинские военнопленные обеспечены теплой одеждой и обувью, им передавались продуктовые наборы и средства.

Кроме того, Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста, чтобы представители МККК посетили моряков. "Сейчас посещение еще не состоялось, хотя люди там активно работают", - отметил Погорельцев.

Говоря о признании украинцев военнопленными, директор департамента консульской службы МИД заявил, что "дело в терминологии". "Их практически все наши партнеры признают в качестве военнопленных", - сказал Погорельцев.

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"Их риторика, их действия подтверждают то, что они относятся к ним как к военнопленным", - подчеркнул Погорельцев. Однако, по его словам, он не владеет информацией, какие конкретно страны признали их военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.

По словам Погорельцева, все международные партнеры требуют от России освобождения украинских моряков. "Единственный, кто не трактует их как военнопленных, это Российская Федерация", - подчеркнул он.

Как сказал Погорельцев, "надеяться на какие-то справедливые, логические, нормальные приговоры суда в России не приходится, но руки не опускаем". В то же время, по его убеждению, моряки будут освобождены и вернутся в Украину.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их доставили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.