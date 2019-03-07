Российское следствие незаконно назначило психиатрическую экспертизу восьми пленным украинским морякам - адвокат

Адвокаты сделали заявления о недопустимости проведения подобной экспертизы в отношении военнопленных, как непредусмотренной третьей Женевской конвенцией.

Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу в отношении восьмерых военнопленных украинских моряков.

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Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook. "Следственное управление ФСБ России сегодня провело следственные действия в отношении ещё двух украинских военнопленных моряков Василия Сороки и Виктора Беспальченко. Как и в отношении шестерых военнопленных в предыдущие дни, сегодня двум военнопленным были представлены для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - написал он.

По словам Полозова, адвокаты сделали заявления о недопустимости проведения подобной экспертизы в отношении военнопленных, как непредусмотренной третьей Женевской конвенцией.

Также адвокаты отметили, что следствие не предоставило информацию о направлении в компетентные органы Украины соответствующего запроса об истребовании информации о состоянии психического здоровья военнопленных.

"В связи с тем, что следствие имеет намерение проводить экспертизу вне зависимости от позиции защиты, адвокатами были заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы в связи с необходимостью оказания юридической помощи военнопленным", - добавил Полозов.

Он отметил, что за текущую неделю проведение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы было назначено следствием в отношении восьмерых военнопленных моряков: Сороки, Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибы, Сергея Цыбизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.

На следующей неделе планируется проведение данных следственных действий ещё в отношении 12 военнопленных.

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