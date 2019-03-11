Апелляционный суд Амстердама сегодня рассмотрит дело о "скифском золоте"

Участие в заседании примут представители Министерства юстиции Украины.

Сегодня в Нидерландах состоится заседание Апелляционного суда города Амстердам по делу о «скифском золоте».

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, об этом заявил председатель ведомства Павел Петренко.

В заседании примут участие представители Минюста.

По словам Петренко, 15 февраля Украина подала дополнительные доказательства, в числе которых - экспертное заключение по вопросам применения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года (далее - Конвенция ЮНЕСКО) профессора Франческо Франчиони и экспертное заключение по вопросам международного публичного права, которые имеют значение для рассмотрения дела, профессора Нико Шрейвера.

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«Позиция государства Украина основана, в первую очередь, на нормах международного права, в частности положения Конвенции ЮНЕСКО, и положениях украинского законодательства, которые закрепляют право собственности государства на спорные музейные объекты. Музей, в оперативном управлении которого находятся музейные предметы, составляющие государственную часть Музейного фонда Украины, не имеет права распоряжаться этими музейными предметами», - подчеркнул министр.

Петренко напомнил, что на территории Королевства Нидерланды находятся более 565 музейных предметов коллекции «Крым. Золотой остров в Черном море» из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - 10 млн евро.

«Экспонаты, которые удерживаются Музеем Аллард Пирсон в Нидерландах, подлежат возвращению на территорию Украины с последующей передачей на хранение в Национальный музей истории Украины», - подчеркнул председатель Минюста.

Как известно, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украины. Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Королевства Нидерланды. Суд подчеркнул, что музейные артефакты принадлежат Украине, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.