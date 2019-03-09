Члены "Нацкорпуса" пытались прорваться к Порошенко в Черкассах (видео)

Один из представителей "Нацкорпуса" вылез на полицейскую машину, также были зажжены файеры.

Представители "Нацкорпуса", которые в субботу днем устроили акцию под Администрацией президента пытались прорваться к Петру Порошенко во время выступления в Черкассах.

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Как видно из видео на странице "Нацкорпуса", его представители пришли на выступление президента возле дворца Дружбы народов в Черкассах, когда со сцены звучал гимн Украины.

Они хотели пройти к сцене, однако им помешали правоохранители.

Националисты пытались прорвать кордон полиции, один из представителей "Нацкорпуса" вылез на полицейскую машину, также были зажжены файеры.

При этом националисты заявили, что полиция применила слезоточивый газ.

Когда автомобиль президента уехал с места выступления, представители "Нацкорпуса" стали прорываться на сцену, выкрикивая: "Свинарчука за решетку", "Где отрубленные руки Гладковского?", и произнесли со сцены короткую речь.

В настоящее время полиция области не сообщает об инциденте.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители "Нацкорпуса" устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".

Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.