New York Times: Крыму приходится праздновать милитаризированное 8 марта под оккупацией России

Российские оккупанты даже до международного дня прав женщин приплели своих "зеленых человечков".

Так называемые "активисты" в масках и военной форме ходили по улицам оккупированного Симферополя, вручая цветы прохожим женщинам в знак Международного женского дня и годовщины российской незаконной аннексии украинского Крыма.

Как пишет New York Times, такую акцию поддерживает один из местных самозванных "депутатов". Активисты объяснили, что оделись как "вежливые люди". Этот термин Россия придумала в 2014 году, называя так своих солдат в военной форме без опознавательных знаков, которые вторглись на украинский полуостров. Сначала Кремль отрицал присутствие своей армии в Крыму. А потом резко изменил позицию и признал это. Западные страны и Украина осудили незаконную аннексию. Российских солдат под прикрытием они называют "зелеными человечками".

Читайте такжеПерила держатся на скотче: сеть шокировало фото из "процветающего" Крыма

Издание напоминает, что оккупация украинского Крыма получила широкую поддержку населения в России, что пошло на пользу и популярности Владимира Путина. Но Запад ввел экономические санкции против Москвы за ее поступок.

На 8 марта мужчины в военной форме и балаклавах, которые изображали из себя российских военных, объяснили, что они раздают красные тюльпаны женщинам, чтобы напомнить им о роли российской армии в оккупации Крыма.

"В 2014 году женщины были рады "вежливым людям", потому что они чувствовали себя защищенными", - сказал изданию один из мужчин.