Календарь событий: День добровольца, «Обет целомудрия», история ракеты на жидком топливе, первый видеомагнитофон и откуда взялся стриптиз

11 марта

Неделя начинается не с международных праздников, а с памятных дат. 11 марта - День Содружества наций, ежегодный праздник 53 стран-участниц международного сообщества Содружества наций, ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю, признающих британского монарха в качестве символа свободного единения. В праздник в Вестминстерском аббатстве в Лондоне проводится многоконфессиональное служение, в котором принимает участие британский монарх в качестве главы Содружества. В ряде стран День Содружества является государственным праздником, в других - проводятся тематические мероприятия и церемонии поднятия флага Содружества.

Еще в этот день в 1302 году, согласно произведению Шекспира, были обручены Ромео и Джульетта.

11 марта 1869 года во время путешествия по Китаю французскому натуралисту и миссионеру Жан-Пьеру Арману Давиду охотники из китайской провинции Сычуань преподнесли в подарок черно-белую шкуру животного, которого они называли бей-шуанг – «белогрудый медведь». Давид передал это «чудо» в Парижский музей естествознания. Зоологи, приглашенные на осмотр шкуры неведомого животного, были поражены причудливым сочетанием цветов меха. Они подвергли шкуру скрупулезному исследованию, поначалу решив, что видят перед собой мастерски совмещенные лоскуты, но, не найдя следов ни ниток, ни клея, отмели это подозрение и признали факт существования животного, позже получившего название большая панда. Со второй половины 20 века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. Сейчас в КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды.

В 1970 году художник, скульптор и график Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

В 1976 году наследница миллиардного состояния Патти Херст была приговорена к семи годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении. В мае следующего года ее выпустили с пятилетним испытательным сроком.

Еще в понедельник начинается Великий пост у христиан восточного календаря. Он продлится по 27 апреля.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День голубых слонов.

Именины у Порфирия, Севастьяна, Сергея, Николая, Анны, Петра и Ивана.

12 марта

Вторник тоже ознаменовался памятными датами. Так, в 1832 году в балете впервые было использовано платье под названием «пачка». Это произошло на премьере спектакля Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танца в Париже. Пачка была изготовлена по рисункам известного французского художника и модельера Эжена Лами. В этом балете заглавную партию «дочери воздуха» танцевала Мария Тальони, великая итальянская балерина, творчество которой оказало влияние на развитие классического танца.

В 1911 году доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича - ДЦП.

В 1912 году в США было основано движение «The Girl Guides», впоследствии названное скаутским.

В 1924 году польский военный министр, генерал Владислав Сикорский запретил служащим в министерстве женщинам носить шелковые чулки и «прочую дамскую дребедень».

В 1947 году президент СШАГарри Трумэн публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР, позже названную Доктриной Трумэна.

В 2011 году на японской АЭС «Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения, произошел взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз.

Неофициальные праздники - День запрета на уныние, Всемирный день ананаса и День компьютерного глюка.

Именины у Прокопия, Сергея, Тимофея, Петра, Михаила и Степана.

13 марта

В среду среди памятных дат выделяются следующие: в 1656 году в Новом Амстердаме, ныне Нью-Йорк, евреям запретили строить синагоги.

13 марта 1781 года английский астроном Уильям Гершель открыл планету Уран. Он вел очередное наблюдение за созвездием Близнецов и заметил, что одна звезда крупнее соседних. Сначала Гершель принял открытое небесное тело за комету. Однако несколькими месяцами позже выяснилось, что это не комета, а ранее неизвестная планета Солнечной системы, расположенная от Солнца седьмой по счету. По размерам она являлась третьей после Юпитера и Сатурна. Вновь открытое небесное тело Гершель назвал планетой Георга в честь правившего в то время в Англии короля Георга III. Однако это имя не прижилось, а общепринятым стало Уран. Новое название планета получила в честь бога неба – сына богини Земли Геи и отца Сатурна. За свое открытие Гершель в том же году был избран членом Лондонского Королевского общества и получил степень доктора Оксфордского университета. А король Георг III за это открытие пожаловал Гершелю ежегодную пенсию в 200 фунтов – заоблачная сумма на то время.

В 1852 году нью-йоркская газета «NY Lantern Weekly» опубликовала первое изображение «дядюшки Сэма».

В 1894 году в Парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза. На сцене небольшого кабаре Le Divan Japonaise была представлена короткая пантомима «Иветт идет в постель» с малоизвестной актрисой Бланш Кавелли в главной и единственной роли. Под фортепианную музыку на очень просто обставленной сцене девушка грациозно разоблачалась. В конце концов она оставалась в легком пеньюаре и ложилась в постель. Гас свет. Хотя на этом представление заканчивалось, номер имел ошеломляющий успех. Тут же в развлекательных заведениях города появилось порядка 30 раздевающихся «Иветт», а в 1897 году студия Gaumont сняла фильм по мотивам этого необычного представления.

В 1947 году правительство Великобритании объявило о запрете проведения спортивных состязаний посреди недели в целях повышения производительности труда.

В 1989 году была презентована Всемирная паутина - Интернет. Ее изобретателем считается английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN). Они передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный «Информационный менеджмент: некоторые предложения», в котором были заложены основные принципы WWW.

13 марта 1995 года датский кинорежиссер, обладатель многих престижных премий Ларс фон Триер и его единомышленник Томас Винтерберг составили сенсационный манифест - «Обет целомудрия». В нем провозглашалось рождение авангардного художественного направления под названием «Догма-95». К этому замыслу Ларс пришел во время работы над фильмом «Королевство» (1994 год), решив, что техника и стилистика менее важны и интересны зрителям, чем сюжет и персонажи. Триер призвал снимать кино только на натуре и ручной камерой, не указывать имя режиссера в титрах. Под лозунгами свободы и авторства родился ряд значительных работ, но они не смогли радикально поменять ситуацию в кинематографии.

Неофициальные праздники - День романтической выпивки и День заглядывания в замочные скважины.

Именины у Василия, Киры, Марины, Нестора, Николая, Иоанна, Арсения и Сергея.

14 марта

В четверг - День добровольца в Украине. Он установлен решением Верховной Рады от 17 января 2017 года для почитания мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований. Дата выбрана не случайно: именно 14 марта 2014 года, во время Революции Достоинства, с Майдана Незалежности первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, что под Киевом. Вклад первой волны добровольцев трудно переоценить - именно добровольческие батальоны дали возможность провести мобилизацию и подготовить им профессиональную замену.

Еще 14 марта - Международный день рек, или Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь, который появился в календаре экологических дат по инициативе американской общественной организации «Международная сеть рек». Активистам движения против плотин уже удалось добиться реальных результатов: в Соединенных Штатах были демонтированы две шестидесятиметровые плотины, а в Швеции принят закон, который запрещает строить плотины более пятнадцати метров в высоту. На сегодня из 177 крупнейших рек мира (более 1 тысячи километров в длину) только треть не имеют дамб или других сооружений на своем главном русле. 21 большая река свободна в своем течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются еще 43 больших притока великих рек, таких как Конго, Амазонка и Лена. Строительство дамб на реках - опасная тенденция, которая угрожает природе всей планеты.

14 марта отмечается один из самых необычных праздников - Международный день числа «Пи». Впервые его отметили в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско, а придумал его годом ранее физик Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта - 3/14 - совпадает с первыми порядками числа π - 3,14... Число π - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π начинается с 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность. Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако, недостаточно точное исчисление значения «Пи» привело к краху всего проекта. Примечательно, что Международный день числа «Пи», случайно или умышленно, совпадает с днем рождения одного из выдающихся физиков современности - днем рождения Альберта Эйнштейна. Есть кулинарная традиция праздника - выпекаются большие круглые торты.

Еще 14 марта - Всемирный день почки, который начал свою историю в 2006 году. Инициаторами его проведения стали Международное общество нефрологов и Международная федерация почечных фондов. Основной целью Дня почки являются привлечение внимания международных и государственных организаций здравоохранения, а также политических структур, способных оказывать содействие развитию системы здравоохранения, к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек. По данным ВОЗ, число больных с заболеваниями почечной системы на сегодня составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растет. В большинстве случаев речь идет о тяжелых хронических заболеваниях, которые часто заканчиваются летальным исходом, либо о заболеваниях, переходящих в категорию хронических.

Есть в четверг и памятные даты. Так, 14 марта 1794 года американец Эли Уитни получил патент на изобретенную им годом ранее машину для быстрого и эффективного отделения хлопкового волокна от семян, шелухи и прочих примесей. Устройство представляло собой деревянный барабан, утыканный металлическими крючками. Он приводился в движение конной или механической тягой. Принцип работы был следующим: крючки, подцепляя волокна, протаскивали их через мелкую проволочную сетку, освобождая от налипшего мусора. До момента изобретения хлопок приходилось очищать вручную, что занимало много времени и обходилось очень дорого, поэтому хлопчатобумажные ткани считались роскошью. Изобретение Уитни позволило увеличить производительность труда в сотни раз.

В 1808 году немецкий врач и анатом Франц Иосиф Галль представил книгу «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности». Он составил карту мозга и выяснил, что лобная доля отвечает за интеллект, а также высказал теорию о связи интеллекта и объема мозгового вещества. Его идеи расположили к себе немало серьезных ученых, однако дилетантов среди его поклонников было больше.

В 1900 году в США узаконили «золотой стандарт». Это - финансовая система, в которой роль непосредственной основы денежного обращения выполняет золото. В экономике, построенной на основе «золотого стандарта», гарантируется, что каждая выпущенная денежная единица может по первому требованию обмениваться на соответствующее количество золота. При расчетах между государствами, использующими «золотой стандарт», устанавливают фиксированный обменный курс валют на основе соотношения этих валют к единице массы золота. Ранее денежные системы базировались на бронзе, чуть позднее - на серебре.

В 1956 году американская компания Ampex презентовала первый в истории видеомагнитофон. Он был катушечным и выпущен для профессионального использования в телестудиях. Обычным людям покупать его не приходило в голову, да и стоимость, а также габариты были не в пользу такой покупки.

Продукция Ampex при большом спросе и полном отсутствии конкуренции имела невероятный успех. Был также небольшой период времени, когда сам процесс видеозаписи называли «ампексированием».

В 2004 году в США в калифорнийскойпустыне Мохаве состоялась гонка автомобилей-роботов. Все они сошли с дистанции.

Неофициальные праздники - День рождения бутерброда, День безобразно хорошего настроения и Международный день вопросов.

Именины у Григория, Евдокии, Нестора, Антонины, Василия, Петра, Анны, Ольги, Ивана, Александра, Дарьи, Михаила и Надежды.

15 марта

В пятницу - Всемирный день сна, он был проведен впервые 14 марта 2008 года и с тех пор празднуется ежегодно перед днем весеннего равноденствия, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения. Сон - особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность, приводит себя в порядок. Сбалансированное питание, правильная организация режима дня, достаточное время для сна - необходимые условия для сохранения физического и психического здоровья на долгие годы. В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Доказано, что длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на человеке - пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на проблемах. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%, ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний. Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям. Но спать много - не менее вредно, чем недосыпать. По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки.

15 марта - Международный день защиты бельков, или День белька, отмечается по инициативе Международного Фонда защиты животных (IFAW). Бельки - детеныши гренландского тюленя, являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего прекрасного меха. Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях. Одиннадцать месяцев тюлениха вынашивает детеныша, а весной на несколько недель поднимается на лед из моря, чтобы именно там появилось потомство. Около двух недель после рождения, пока самка кормит молоком, мех белька остается белоснежным. Именно из-за этого меха ежегодно десятки тысяч бельков и гибнут, причем их убийство происходит жестоко: их забивают насмерть дубинами. По жестокости, варварству и количеству убийств, данному промыслу нет равных. Коммерческая охота на детенышей гренландского тюленя поставила этот вид животных на грань исчезновения. Начиная с 1986 года, импорт и продажа меха бельков в США и странах Европы были полностью запрещены. На сегодня в странах Евросоюза даже считается признаком дурного тона появление в общественных местах в верхней одежде из меха бельков. Но промысел продолжается.

Еще в пятницу - Всемирный день защиты прав потребителя, который впервые отмечался в 1983 году по решению ООН в годовщину выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе, в котором были провозглашены четыре неотъемлемых права граждан как потребителей: право на безопасность, на выбор, на информацию и право быть услышанным. В частности, Кеннеди отметил: «Потребители – это все мы. Потребители – это крупнейший экономический слой, который воздействует почти на любое частное или государственное экономическое решение… Но это единственный голос, которого зачастую не слышно». Позднее к этим базовым правам добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

Есть в пятницу и памятные даты. Так, в 1892 году бизнесмен Джон Холдинг, владелец пивоварни и отеля, основал в своем родном городе футбольный клуб «Ливерпуль». Сегодня это - самый титулованный и успешный футбольный клуб за всю историю британского футбола. Он становился чемпионом Англии восемнадцать раз, а также является 8-кратным обладателем Кубка лиги, 15-кратным победителем Суперкубка Англии, 3-кратным обладателем Кубка УЕФА, 5-кратным победителем Лиги чемпионов, 13-кратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Неофициальные праздники - День уважения и День мечтания о розовых кустах.

Именины у Арсения, Федота, Богдана, Агафона, Иосифа и Николая.

16 марта

Суббота «отдыхает» от международных праздников, но богата памятными датами. В 1926 году в этот день неподалеку от городка Оберн уроженец штата Массачусетс американский инженер-физик и пионер ракетостроения Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе. В своем дневнике он по этому случаю записал: «Когда она взлетела без какого-либо значительного шума и пламени, это показалось волшебством, как будто она сказала – «я простояла здесь достаточно долго и, если вы не возражаете, я отправлюсь куда-нибудь в другое место». Ракета, весившая чуть меньше 5 килограмм вместе с топливом, которое представляло собой жидкий кислород, смешанный с бензином, поднялась на высоту двенадцати с половиной метров и за две с половиной секунды, прошедшие до сгорания нижней половины сопла, пролетела по горизонтали 56 метров. Этот непродолжительный полет стал первым гигантским шагом в ракетостроении и важной демонстрацией возможностей жидкостных ракетных двигателей. Годдард занимался и другими задачами. Например, первые американские модели гранатометов «Базука» были созданы именно на основе его работ.

В 1963 году произошло извержение вулкана на Бали, погибли более 1700 человек.

Неофициальные праздники - День спонтанности и День цветных карандашей.

Именины у Михаила, Севастьяна и Марфы.

17 марта

В воскресенье - День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания Украины, учрежденный указом президента в 1994 году. Отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. Поздравляем всех причастных к этой дате.

В 1816 году в этот день впервые пароход пересек Ла-Манш. История такова: в 1814 году в Англии было построено колесное судно «Марджери» водоизмещением 70 тонн и длиной около 20 метров. Через год французский предприниматель Пьер Андриель приобрел его и переименовал в «Элизу». 17 марта 1816 года он вышел из небольшого английского порта Ньюхейвена, расположенного в восьмидесяти километрах к югу от Лондона. На следующий день он пришвартовался в Гавре и стал таким образом первым в истории пароходом, пересекшим Ла-Манш. Целью этого плавания было продемонстрировать, что новые корабли на паровой тяге годятся не только для рек, но и для морей. Однако не все гладко было в этом экспериментальном путешествии: когда в проливе начался шторм, хозяин «Элизы» пресек назревавший бунт матросов, угрожая им пистолетом. Он пообещал выставить три бутылки рома первому, чья нога ступит на берег. 29 марта путешественники, поднявшись вверх по Сене и салютуя из двух пушек, уже «заходили» в Париж.

17 марта 1950 года в американском университете Беркли был получен новый радиоактивный химический элемент, которому присвоили атомный номер 98 в периодической системе и символ Cf (Californium). Этим названием ученые хотели отметить, что открыть данный элемент было так же трудно, как век назад колонистам-первопроходцам добраться до Калифорнии. Калифорний является самым дорогим металлом в мире. По оценкам, его стоимость составляет 6,5 миллиона долларов за грамм. Главное его применение - изготовление мощных и чрезвычайно компактных источников нейтронов. Калифорний широко используется в медицине и различного рода детекторах.

17 марта 1989 года в египетском городе Гизе, неподалеку от пирамиды Хеопса, во время археологических раскопок, на двухметровой глубине была найдена мумия молодой женщины, предположительно жившей в эпоху III династии.

Погребена она была около 2600 года до нашей эры. Некоторое время считалось, что это был один из первых опытов по мумифицированию человека. Кстати, словом «mumia» средневековые лекари обозначали специальное лекарство. В те времена его добывали из египетских гробниц, мумии разрывали на небольшие кусочки и продавали. Это «лекарство» можно было найти практически в каждой аптекарской лавке Европы.

Неофициальные праздники – День шепота и День встречи ветра с Южного Полюса.

Именины у Герасима, Василия, Даниила, Павла, Иакова, Григория, Вячеслава и Ульяны.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная