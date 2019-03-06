цей матеріал доступний українською

Ольга Сумская шокировала сеть откровенным фото

12:41, 06 марта 2019
Общество
1184 0
Сумская взбудоражила сеть откровенным фото / фото instagram.com/olgasumska

Читайте такжеТину Кароль раскритиковали за откровенное фото

На опубликованном в Instagram фото она появилась в черном наряде с очень глубоким декольте. Актриса слегка оголила грудь.

"Ольга, вы очень красивая!", "Роковая женщина", "Богиня", "Декольте явно перебор", "Грудь не надо так показывать", - пишут в комментариях к кадру.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, порадовала поклонников очередным пикантным фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ольга Сумская