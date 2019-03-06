Ольга Сумская шокировала сеть откровенным фото

Многие не ожидали увидеть такое фото Сумской.

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская восхитила пользователей сети непривычным снимком.

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На опубликованном в Instagram фото она появилась в черном наряде с очень глубоким декольте. Актриса слегка оголила грудь.

"Ольга, вы очень красивая!", "Роковая женщина", "Богиня", "Декольте явно перебор", "Грудь не надо так показывать", - пишут в комментариях к кадру.

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