Политзаключенного Балуха доставляют в одну из "красных" колоний России – Чийгоз

Украинский омбудсмен Людмила Денисова и консульский корпус в России пытаются получить официальное сообщение, где именно находится Балух.

Пленника Кремля и крымского фермера Владимира Балуха доставляют в одну из "красных" колоний (колонии, которые полностью подчинены администрации - ред.) Тверской области РФ.

Об этом в комментарии "Прямому" рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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"Последняя информация – это то, что его вывезли из Армавира в одну из колоний Твери. Надо понимать, что там все зоны "красные", поэтому есть два варианта: или Балух сможет отправить сообщение, или через официальные структуры мы раньше узнаем, где он находится. Потому что в любой колонии определенный срок, примерно месяц, длится так называемый "карантин", а это достаточно изолированное мероприятие", - заявил он.

По его словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова и консульский корпус в России пытаются получить официальное сообщение, где именно находится Балух и в какую колонию его доставляют.