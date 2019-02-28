Политзаключенного Балуха этапируют в колонию, где применяют насилие к заключенным - адвокат

Защитникам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

В колониях общего режима Тверской области России, куда был этапирован незаконно осужденный украинский активист Владимир Балух, применяют насилие к заключенным.

Об этом Крым.Реалии сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.

«По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима. В Твери достаточно жесткие колонии, которые находятся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях», – сказала Динзе.

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По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

«Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет. Либо информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного «сидельца» и соответственно перевела его в другую колонию», – считает адвокат.

Публичных комментариев ФСИН России по поводу условий будущего содержания Балуха нет.

Источник: https://ru.krymr.com/a/news-b-koloniu-kuda-etapiruut-baluha-primenaiut-nasilie/29796584.html

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что украинского активиста Балуха, осужденного в аннексированном Крыму, этапируют в одну из колоний российской Твери.

Крымская правозащитная группа сообщала, что Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в Краснодар в соседней России «голодным и без вещей».

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что этапирование осужденного в Крыму Балуха в российскую колонию продлится около месяца.

ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.