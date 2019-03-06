Гороскоп на март 2019: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждет успех

Три знака Зодиака в марте ждет удача, успех и благополучие, говорит астролог.

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые в марте 2019 года ждет удача, успех и благополучие.

Однако для достижения успеха им придется преодолеть определенные трудности и испытания, пишет "Главред".

По словам астролога, март сулит для Весов успех и позитив. При этом удачу стоит ждать не только на работе, но и в личной жизни. Им уготовлен заряд энергии, сил и светлых идей. Кроме того, на волне успеха некоторые Весы решатся на смену рабочего места и даже на открытие своего дела. Однако риск будет оправданным, поскольку удача и успех будут на стороне Весов.

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Павел Глоба подчеркнул, что Скорпионам март 2019 года обещает множество позитивных событий. Астролог не исключает, что заветные желания Скорпионов сбудутся, словно по мановению волшебной палочки. Однако для достижения успеха необходима долгая работа, в том числе над собой, поэтому лавры победителей вполне заслуженно достанутся представителям этого знака Зодиака.

И наконец, людям, рожденных под знаком Рыбы, март готовит интересные знакомства, отличные перспективы и успех во многих делах. Как подчеркнул астролог, небольшой апатией Рыб скрывается серьезный изменения ситуации к лучшему, который в полной мере проявится уже к середине месяца. Как добавил Павел Глоба, положительная энергетика свыше принесет в жизнь Рыб перемены к лучшему, пишет allwomens.ru.

Ранее появился гороскоп на неделю, 4 - 10 марта. Астрологи советуют на этой неделе прислушаться к подсказкам небесных светил.