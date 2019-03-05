Убитый в Киеве мужчина оказался центральной фигурой в громком деле "бриллиантовых прокуроров"

Расстрелянный в Киеве мужчина проходил как потерпевший по громкому делу "бриллиантовых прокуроров".

В Киеве убит главный свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров", владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

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Об этом сообщает в соцсети экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который занимался расследованием дела. "Убит Киселев, человек который опознал свои бриллианты (бывший владелец завода ювелирных изделий) в громком деле "бриллиантовых прокуроров"", - так он прокомментировал новость об убийстве мужчины сегодня в Киеве.

"Убитый Киселев ранее рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными во время обыска у заместителя прокурора Киевской области Корнийца, так же пропало несколько млн USD и десяток кг золота. В показаниях называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и заместителя министра МВД. Так же рассказал, что в обмен на то, чтобы забыть за украденные во время обыска деньги и золото, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - пишет Сакварелидзе.

Экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии Украинской правде рассказал, что Киселев является потерпевшим в деле "бриллиантовых прокуроров". "В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти драгоценности "потерялись", – сказал Касько.

По его словам, Киселев опознал свои бриллианты у прокурора Корнийца и по этому поводу давал показания в прокуратуру.

В то же время Касько не смог ни подтвердить, ни опровергнуть факт убийства бизнесмена. "Я знаю эту информацию только от журналистов, которые мне говорили, что на месте найдены его документы и номера автомобиля зарегистрированы на Киселева", – добавил Касько.

В свою очередь источник издания в МВД подтверждает, что убитый в Днепровском районе Киева мужчина - Киселев.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело "бриллиантовых прокуроров" касается первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 млн грн взятки.

В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около $500 тыс., а также драгоценности и оружие.

В феврале 2017 года бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак заявил, что в СБУ зачистили всех, кто занимался "бриллиантовыми прокурорами".