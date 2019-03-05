Крымский мост начали патрулировать боевые катера Росгвардии (фото)

Катера также оснащены навигационными и радиотехническими системами для длительных маневров.

Боевые катера Росгвардии БК-16 заступили на охрану черноморского побережья недалеко от незаконно построенного Керченского моста.

Об этом 5 марта сообщает пресс-служба российского ведомства.

"Из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16", - говорится в заявлении Росгвардии.

Отмечается, что катера успешно прошли ходовые испытания в оккупированном Севастополе и заступили на "охрану" черноморского побережья.

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"Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий", - добавили в российской пресс-службе.

БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час.

Отмечается, что катера также оснащены навигационными и радиотехническими системами для длительных маневров.

Как сообщал УНИАН, Россия стремится легализовать территориальное море вокруг Крыма и наращивает там мощности своего флота.