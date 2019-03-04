Во Львове объявят конкурс на благоустройство территории, где стоял монумент славы (видео)

Сейчас стелла огорожена металлическим забором. После того, как стелу раздробят на небольшие части, ее вывезут.

30 - метровую стелу монумента славы снесли во Львове. Ее повалили ночью и только с третьей попытки. Перед этим ее пытались снести альпинисты, но безрезультатно.

Читайте такжеВо Львове с третьей попытки снесли 30-метровую стелу Монумента славы (видео)

Монумент, который официально носил название "боевой славы советской армии", весьма скандальный. Ежегодно на майские праздники возле комплекса происходили стычки левых и правых активистов. Впрочем под декоммунизацию он не попал. Некоторые элементы демонтированной стелы, снятые альпинистами, отдали в Музей террора. Другую часть монумента пока не тронут.

Сейчас стелла огорожена металлическим забором. После того, как стелу раздробят на небольшие части, ее вывезут.

Вскоре во Львове объявят архитектурный конкурс для того, чтобы определить, что будет в будущем на этом месте.