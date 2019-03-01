Во Львове второй день не могут снести Монумент славы (видео)

Сложность в том, что внутри конструкции оказалась металлическая основа.

Во Львове второй день не могут снести 30-метровую стелу Монумента славы, расположенную на улице Стрыйской во Львове.

Об этом сообщает Zaxid.nеt.

Работники компании Промальтбуд более шести часов пытались демонтировать монумент. Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы снести стелу.

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"Там есть внутри металлическая основа, к ней трудно добраться. Именно этим и занимаются ребята. Она не дает упасть сооружению. Мы ее еще не видим, видно только края", - прокомментировал ситуацию промышленный альпинист компании Андрей Марунич.

Стелу должны были повалить с помощью лебедки, но выяснилось, что ее мощности не хватило, как и рабочей длины танкового троса. Применить тяжелую технику подрядчики не могут, так как существует угроза падения конструкции на нее.

Наблюдают за демонтажем стелы представители Добровольческого движения ОУН, которые в феврале прошлого года сбили с монумента надпись "Победителям над нацизмом".

"Мы проезжали мимо, увидели, что его демонтируют, и решили понаблюдать за этим историческим моментом, ведь мы его ждали уже достаточно давно", - сказал представитель движения Антон Петровский.

Это уже вторая попытка у подрядчиков демонтировать памятник. В первый раз - в ночь со среды на четверг сделать это также не удалось. Сложность заключается в том, что работники не имеют документации, в которой бы говорилось о материалах 30-метровой конструкции.