Песня MARUV могла стать хитом Евровидения 2019 - The New York Times

Споры на счет патриотизма исполнителей являются типичными для национальных отборов на Евровидение.

Песня MARUV имела все шансы на успех на Евровидении 2019. Такое мнение выразила преподавательница истории ХХ века Университета Халла Кэтрин Бейкер.

Об это пишет The New York Times. "Украинский национальный вещатель сделал себе большую медвежью услугу. MARUV могла вас всех прославить!", – говорится в сообщении.

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Она подчеркнула, что споры на счет патриотизма исполнителей являются типичными для национальных отборов на Евровидение.

«Но конкурсантам также пришлось стать послами из-за ответственности за публичность, связанной с растущим масштабом Евровидения как международного мероприятия», - добавила Бейкер, которая изучила роль политики в конкурсе певцов.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.