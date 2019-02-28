Украинцы не будут голосовать на Евровидении-2019

В этом году Евровидение пройдет без Украины. При этом НОТУ будет транслировать конкурс.

Жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет в нем участвовать.

Об этом 28 февраля в ходе пресс-конференции сообщила глава делегации Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская.

"Украина не будет представлять своего участника, соответственно, голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие».

Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.