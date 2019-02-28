НОТУ: специальных условий в контракте для MARUV не существовало, с ней был проведен "специальный разговор"

По словам Кольцовой, интерпретации певицы MARUV показались НСТУ рискованными для страны.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что специальных условий в контракте для победителя национального отбора на "Евровидение-2019" певицы MARUV не существовало, с ней был проведен «специальный разговор» о «дипломатической миссии артиста от Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кольцова сообщила на пресс-конференции в Киеве.

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«Специальных условий в контракте для MARUV не существовало, был специальный разговор с ней по дипломатической миссии артиста от Украины. Мы впервые столкнулись с мировоззрением артиста, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретации нам показались рискованными для страны. Если вас возмущает то, что мы увидели риск для страны – мы понимаем вас», - заявила она.

По словам Кольцовой, контракт с артистом был подготовлен в день финала нацотбора в 17.00, финал закончился после 21.00.

Председатель правления ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Зураб Аласания подчеркнул, что «контракт был готов для любого победителя (Нацотбора), мы же не знали, кто победит».

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«Теоретически мы могли давить на жюри, но мы не давили на жюри, никак не влияли на выбор. Абсолютно честно и откровенно общество выбрало, а мы только пожинаем риски, мы это почувствовали перед финалом. Этот контракт мы подготовили, и любой из победителей его бы получил», - добавил Аласания.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как и каждый год, предложила победителю отбора, певице MARUV, заключить договор на представление Украины на песенном конкурсе, однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ подчеркнули, что нынешний отбор «выявил и привлек внимание нашего общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие».

Также в НСТУ отмечают, что законы Украины не предлагают никаких ограничений относительно работы исполнителей и артистов на территории Российской Федерации несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.